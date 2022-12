Fußball : „Willi passt zum Verein und der Verein zu Willi“

Willi Bauer ist seit Sommer Trainer der SF Bachem-Rimlingen. Foto: Quinten Foto: Roland Quinten

Bachem-Rimlingen Aufgrund zahlreicher Ausfälle ist die sportliche Bilanz bei den SF Bachem-Rimlingen nicht zufriedenstellend. Der Vertrag mit Trainer Willi Bauer wurde dennoch verlängert. Auch der SV Büschfeld-Nunkirchen beklagtgroßes Verletzungspech.

So ganz zufrieden klingt Willi Bauer, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SF Bachem-Rimlingen, nicht, als er zur abgelaufenen Vorrunde seiner Mannschaft befragt wird. „Es war die Seuche drin, viel Verletzungspech“, sagt Bauer, dessen Team mit 23 Punkten auf Rang sieben steht. Und er nennt Beispiele: Ein Spieler wie Jordan Feller, der wegen einer Kreuzbandverletzung nur vier Spiele machen konnte, sei für die SF ein nicht zu ersetzender Baustein. Auch die Ausfälle von Maximilian Müller, den eine Knieverletzung am Spielen hindert, und Till Mohm, der an einem Bänderriss laboriert, seien nicht zu ersetzen.

„Mit dem komplettem Kader wäre sicher mehr drin gewesen. Trotzdem wollen wir nicht zu viel jammern, denn einige Dinge liefen auch gut“, meint Bauer und verweist auf den Verjüngungsprozess im Kader, den er vor der Saison angestoßen habe. Einige junge Spieler haben sich in die Mannschaft gespielt und seien auf einem guten Weg. „Und wenn wir nun auch die Verletzten wieder auf dem Platz haben, dann sieht es für die nächste Runde wieder besser aus“, sagt Bauer.

Da man bei den Sportfreunden langfristig zusammen arbeiten will, wird Bauer weiter als Trainer an der Außenlinie stehen. Darauf einigten sich Verein und Trainer vor wenigen Tagen. Bauer lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. „Das sind Leute, die schon jahrelang in der Verantwortung stehen und die die Lage im Verein und der Mannschaft genau kennen.“

Für Gerhard Baltes, seit 2015 Vorsitzender bei den SF, war schnell klar, dass man mit Bauer weitermacht. „Willi passt zum Verein und der Verein passt zu Willi. Aus der Mannschaft kommen positive Rückläufe. Es geht weiter und das ist gut so“, bricht Baltes eine Lanze für Bauer.

Eine Vertragsverlängerung stand auch beim SV Büschfeld-Nunkirchen an. Der Tabellenneunte, der 20 Zähler auf dem Konto hat, und sein Spielertrainer Daniel Brust setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison fort, wie der Leiter Spielbetrieb, Harald Wagner, mitteilt. Brust übernahm seinen Heimatverein vor der laufenden Runde, arbeitete davor als Spielertrainer bei den SF Hüttersdorf. „Wir sind mit der Arbeit von Daniel sehr zufrieden und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. Dass wir unsere sportlichen Ziele bisher nicht ganz erreicht haben, liegt nicht am Trainer. Er hat uns taktisch und vor allem in Sachen Disziplin nach vorn gebracht“, stellt Wagner klar.

Mit dem Platz neun zur Winterpause ist Wagner nur bedingt zufrieden. „Es war mehr drin. Allerdings hatten wir Ausfälle, die uns weh taten. Einige Spiele waren eng, da fehlte ein wenig das Glück“, sagt Wagner und meint die Partien gegen den SV Merchingen (0:1), den FC Beckingen (1:2) oder den 1. FC Schmelz (1:3), die knapp verloren wurden. Negative Ausreißer waren das Saisoneröffnungs-Spiel, das der SV mit 0:10 gegen die SF Hüttersdorf verlor, und das letzte Spiel vor der Winterpause, als man dem SV Rissenthal mit 0:7 unterlag.

Auch bei Büschfeld-Nunkirchen war das Verletzungspech ständiger Begleiter in der Vorrunde. Bei Jens Thurnes riss die Patellasehne, Simon Schwalbach fiel mit Meniskusschaden aus, Nils Hoff litt an einem Leistenbruch. Zu allem Übel riss bei Vladislav Novikov das Kreuzband. Auch das Sprunggelenk von Leonard Metaj braucht noch Wochen, um voll belastbar zu sein. Dennoch blickt Wagner nach vorn: „Wenn wir komplett sind, spielen wir eine bessere Rolle.“