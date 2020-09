Nach Corona-Fall in Losheim : Für 30 Schüler der Nicolaus-Voltz-Grundschule steht jetzt Quarantäne an

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern Die Schüler der Klasse an der Nicolaus-Voltz-Grundschule in Losheim, für die wegen eines Corona-Falls Quarantäne angeordnet wurde, sollen noch am Montag getestet werden. Dies teilte ein Sprecher des Landkreises Merzig-Wadern auf Anfrage der SZ mit.