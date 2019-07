Mitlosheim : Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf der Landstraße 157

Mitlosheim Zwischen Mitlosheim und Rappweiler stießen am Samstagnachmittag auf regennasser Fahrbahn zwei Autos frontal zusammen.

Fünf Verletzte hat es bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L 157 zwischen Mitlosheim und Rappweiler gegeben. Auf nasser Fahrbahn kam eine 30-jährige Fahrerin, die mit ihrem Kind unterwegs war, in einer scharfen Linkskurve mit ihrem Auto ins Schleudern, drehte sich damit und stieß auf ein aus Richtung Mitlosheim kommendes Fahrzeug. In diesem Auto befanden sich drei Personen.