Aktion für das Klima : Losheimer Friseursalon stiftet 1000 Bäume

1000 Bäume für Losheim: Martina und Oskar Bohr von Friseur Krämer (Mitte) helfen beim Pflanzen der Bäume, mit dabei sind auch (v.l.) die Förster Kilian Schäfer und Ralf Simon, Bürgermeister Helmut Harth und Frank Kiefer (Lions Club). Foto : Werner Krewer Foto: Werner Krewer

Losheim am See Auf einer Waldfläche am Stausee stehen jetzt neue Bäume, für die der Friseurbetrieb Krämer Spender zusammengetrommelt hat.

Wo gibt es einen Friseursalon, der dafür sorgt, dass in seinem Einzugsgebiet 1000 Bäume gepflanzt werden? „In Deutschland nur ganz selten“, erklärte Patrick Kukuck, Unternehmens- und Marketingberater des Friseurgeschäftes Krämer, das mit zwei Salons in Losheim am See vertreten ist. Die Firma verdiente sich bereits ein Klimazertifikat, weil sie Bäume im Regenwald gekauft hat und sie auf 30 Jahre hinaus vor dem Fällen bewahrt.

„Beim Spazierengehen in unserer schönen Landschaft kam mir der Gedanke, dass es auch hier vor Ort sinnvoll ist, Bäume zu pflanzen“, erzählte Firmenchefin Martina Bohr. Also rief sie eine Aktion ins Leben, über die sie für dieses „1000-Bäume-Projekt“ Spender suchte, und war damit überaus erfolgreich. Sie selbst, ihre Kundinnen, Mitarbeiterinnen und viele weitere Menschen, darunter auch die Mitglieder des Lions Clubs, beteiligten sich daran, ein passendes Gelände am Stausee wurde gefunden, und so konnten die Gemeindeförster und ihre beiden angehenden Forstwirte zur Tat schreiten.

Bürgermeister Helmut Harth, dem als ehemaligem NABU-Mitarbeiter der Wald besonders am Herzen liegt, begrüßte die Initiative der engagierten Unternehmerin, bevor er selbst zum Spaten griff, um einen der 1000 Bäume in die Erde zu setzen. „Eigentlich müsste jeder, der ein Auto fährt, jährlich einen Baum pflanzen oder einen kaufen und bewahren“, legte er seine Ansicht dar. Der Zeitpunkt für die Aktion sei gut gewählt, denn nach dem Abflauen der Corona-Pandemie werden die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit wieder mehr in den allgemeinen Fokus rücken.

Die Gemeinde Losheim besitzt viel Wald und tut einiges dafür, ihn lebendig und gesund zu erhalten. Es wurde neben Ralf Simon mit Kilian Schäfer ein zweiter Förster eingestellt und zwei junge Männer befinden sich in der Ausbildung zum Forstwirt.

Die rund 0,4 Hektar große Pflanzfläche trug früher einen Fichtenbestand, der wegen Borkenkäferbefalls kahl geschlagen werden musste. Bevor sich nun Adlerfarn und Brombeeren breit machen können, zäunte man das Gelände ein und setzte junge Eichen, Hainbuchen, Linden, Bergahorn, Esskastanien und weitere Arten, die sich später zu einem gesunden Mischwald ergänzen werden.

„Auf einem kleinen Stück experimentieren wir mit türkischen Baumhaseln“, erzählte Schäfer. Durch Erderwärmung und Trockenperioden gedeihen bei uns heute auch Pflanzen, die eher an mediterranes Klima gewöhnt sind.