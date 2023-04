Auszeichnung für Ehrenamtler Von den Jusos bis hinauf in den Kreistag von Merzig-Wadern

Zu den glücklichen acht Ehrenamtlern, die in Merzigs Schloss Fellenberg von Innenminister Reinhold Jost und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille für ihre Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung und das intakte Dorfleben in ihren Ortschaften ausgezeichnet worden sind, gehörte auch Alfons Traut. Die SZ erreichte den ehemaligen Kommunalpolitiker aus Losheim am See gerade noch rechtzeitig zu einem Telefoninterview, bevor er sich mit seiner Frau in den wohlverdienten Osterurlaub nach Portugal verabschiedete.