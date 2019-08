Unfall in Losheim : 47-Jährige wird von vorbeifahrendem Auto gestreift

Losheim Nach einem Unfall auf dem Globus-Parkplatz in Losheim sucht die Polizei nach Zeugen.

Leichte Verletzungen erlitt eine 47 Jahre alte Frau am Samstag bei einem Unfall auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Losheim. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland am Sonntag mitteilte, war die Frau gegen 11.15 Uhr damit beschäftigt, ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Autos zu verstauen. Dabei wurde sie von einem anderen Auto, das zu dicht an sie herangefahren war, gestreift und leicht verletzt. Der Fahrer des zweiten Autos fuhr danach weiter, ohne sich weiter um den Zwischenfall zu kümmern.