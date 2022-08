Heimatbuch über Britten : Ein Buch gibt Auskunft über Britten

Einen Radverein von anno dazumal hat Franz-Josef Emmerich in seinem Buch dokumentiert. Foto: Ruth Solander

Britten In mühevoller Kleinarbeit hat Franz-Josef Emmerich die Geschichte von Britten rekonstruiert. Herausgekommen ist ein Heimatbuch mit 400 Seiten.

„Die Geschichte von Britten ist uralt, geheimnisvoll, spannend und rätselhaft, hat ganz neue Facetten und ist zugleich hochinteressant“ – so beschreibt der Verfasser Franz-Josef Emmerich das Buch „Britten – ein Hochwalddorf“, das er nach über vierjähriger Recherche nun herausgegeben hat. Rund 100 Personen hat er interviewt und knapp 300 Fotos gesammelt, eingescannt, bearbeitet und wieder an die Besitzer zurückgegeben. Emmerich war ständiger Gast im Landesarchiv Saarbrücken, im Bistumsarchiv in Trier und im Bundesarchiv Koblenz – Kirchenarchive in verschiedenen Orten und Privatarchiven sowie die Nutzung von öffentlich zugänglichen Online-Bibliotheken nicht mitgerechnet. Herausgekommen ist ein 400-seitiger Bildband mit bisher nicht vorhandenen Details über Britten. Dazu zählen die Anfänge des Ortes, Urkunden, Katasterauszüge, Güterverzeichnisse, Einwohnerlisten, Protokolle, Niederschriften und Auszüge aus dem sogenannten Lagerbuch, dem alten Britter Kirchenbuch, das zu den ältesten Urkunden der heimatlichen Archive zählt.

Die ersten vergilbten Seiten sind von 1329 und in lateinischer Sprache verfasst, in der gotischen Schrift des Mittelalters geschrieben. Ein Segen für die Geschichte von Britten ist die Neufassung und Ergänzung des Lagerbuches durch Pfarrer Vinzenz Bier, um die Jahrhundertwende (1893-1911). Die erste Urkunde des Hochwalddorfes stammt aus dem Jahr 1219, in dem die Grundherrschaft des Stifts Pfalzel an dem Bache nach Greimerath beschrieben ist. Es sollen dort neun Stockgüter bestanden haben.

Mit neuer Technik wie Luftbildern mit Bodenradar können die Siedlungen wieder sichtbar gemacht werden. Britten ist aber wesentlich älter, als die benannten Urkunden belegen. Historiker nennen ein Datum zwischen 820 und 860 nach Christus. Emmerich hat einen ersten Hinweis auf Britten im Jahre 896 nach Christus gefunden. Dabei steht der kurfürstliche Jagdbereich, der sich im Gebiet „Hondscheid“ befand, im Mittelpunkt. Kein Wunder hat der Britter Wald schon immer eine zentrale Rolle in Bezug auf Besitztum, Jagd und Wild, Rodungen, Holz und Wohnstätten gespielt.

Doch wie kommt man dazu, sich die Mühe zu machen, Archive zu durchwühlen, Aufzeichnungen zu analysieren, Namen auf Fotos zu erfragen um Zusammenhängen auf die Spur zu kommen? „Das hat sich einfach so ergeben. Ich war schon immer fasziniert von den Familienbanden und deren Verflechtungen sowie der Geschichte meiner eigenen Familie. Als ich dann im Elternhaus meines Großvaters eine Kiste mit Bildern und Dokumenten fand, die der Vorbesitzer zurückgelassen hatte, war meine Neugier geweckt, und eine regelrechte Sucht auf weitere Nachforschungen hat mich gepackt“, erzählt der Heimatforscher. Aber ohne die Hilfe der alteingesessenen älteren Dorfbewohner und vieler interessierter Mitbürger sei es nicht möglich gewesen, Namen und Begebenheiten in Britten herauszufinden und zusammenzustellen. „Aber genau das macht die Verfassung eines solchen Buches so interessant und erfüllend: Die Freude, die die älteren Bürger haben, wenn sie sich oder die Eltern und/oder Großeltern auf Fotos, die auf Hochzeiten, Festen, bei der Arbeit oder zu anderen Anlässen gemacht wurden, wiederfinden und Ereignisse oder persönliche Geschichten Revue passieren lassen. So lebt für einen kurzen Moment die Geschichte des Ortes wieder auf“, sagt Emmerich.

Von dem riesigen Fundus seiner Recherche ist für ihn vor allem die Geschichte seiner eigenen Familie („Petsches“) sehr wichtig. Ein Teil von ihr war im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert. In der Kiste befanden sich unter anderem Schiffskarten und Auswanderungslisten der Familie, die in Cincinnati im Bundesstaat Ohio ein neues Leben beginnen wollte. Kurzerhand verfasste Emmerich einen Brief und schickte ihn an diverse Heimatvereine in Ohio. „Da öffnete doch tatsächlich eine Frau, die eine geborene Schwarz war, den Brief. Es entstand ein reger Briefkontakt, und ich habe so meinen siebten Klein-Cousin kennengelernt. W.D. Samuelsen ist Professor an der Uni in Salt Lake City. Über ihn bin ich an die größte Datenbank weltweit gekommen. Eines der beeindruckendsten Fotos nennt Emmerich ein Bild von 1910, bei dem die Häuser der Familien Heisisch und Waldmatzen, die sich nicht besonders „grün“ waren, bis auf die Grundmauern abbrannten. Die Häuser oberhalb, von wo die Leute zu den Überresten blicken, blieben von dem Feuer verschont.

Besonders dankbar sei der Verfasser des Buches den Dorfbewohnern, die ihm geholfen haben, Bilder zu entschlüsseln und Namen zu finden: Christa Ehses, Gerhard Kiefer, Helmut Lauer, Herbert Ewerhardy, Willi Schommer und Margret Lauer. „Ohne ihre Hilfe und die Bereitschaft der Dorfbevölkerung, Bilder zur Verfügung zu stellen, wäre der Bildband nicht zustande gekommen“, sagt er. „Dieses Buch soll dazu beitragen, die Heimat und das Gestern zu verstehen und sich mit den Menschen dieses Dorfes und der Region sowie den Ereignissen der Vergangenheit zu beschäftigen“, fasst Emmerich seine Intention zusammen.

Franz-Josef Emmerich zeigt sein Heimatbuch „Britten – ein Hochwalddorf“. Foto: Ruth Solander

Stolz stellte sich die Britter Dorfjugend von einst dem Fotografen. Foto: Ruth Solander

In Sachen Sportlichkeiten zeigten sich die Britter ebenfalls von der besten Seite. Foto: Ruth Solander