Kreuz und quer durch Europa Drei Monate lang mit dem Zug auf Reisen

Rimlingen · Franka Stuffer aus Rimlingen wollte nach ihrem Abi ein wenig die Welt entdecken. Ihre Wahl fiel auf das Interrail-Ticket, mit dem sie in fast ganz Europa den Zug nutzen kann. An dieser Stelle will sie in loser Folge von ihren Erlebnissen berichten.

19.04.2023, 20:00 Uhr

Vor dem Schloss Belvedere in Wien (von links): Johanna, Franka und Liv Foto: Johanna Petgen

Von Franka Stuffer

Die Idee nach der Schule groß zu verreisen, hatte ich schon lange. Da ich bereits mit 17 mein Abitur am Gymnasium am Stefansberg in Merzig gemacht habe und somit noch sehr jung war, wollte ich die Zeit vor dem Studium noch nutzen, um ein wenig von der Welt zu sehen.