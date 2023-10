Interview Frank Goosen „Die haben einfach keinen anderen gefunden“

Losheim am See · Der Kabarettist und Autor Frank Goosen war lange Zeit Fußball-Jugendtrainer im Ruhrpott. Was er dabei erlebt hat, erzählt er selbstironisch und mit viel Humor am kommenden Donnerstag in den Lichtspielen in Losheim.

09.10.2023, 14:24 Uhr

Frank Goosen ist VfL-Bochum-Fan – auch wenn hinter ihm ein rotes Trikot hängt. Foto: Martin Steffen

Von Björn Becker

„Spiel ab!“ heißt eine Leseshow, mit der der Ruhrpott-Autor und Kabarettist Frank Goosen am Donnerstag, 12. Oktober, auf Einladung der Buchhandlung „Rote Zora“ und der „Filmfreunde Losheim“ in die Lichtspiele Losheim kommt. Beginn des heiteren und kurzweiligen Programms rund um die Erlebnisse eines Jugendtrainers im Pott ist um 19 Uhr. In seinem Programm setzt sich Goosen mit meinungsstarken Spielereltern, dubiosen Konkurrenztrainern und scheuklappentragenden Schiedsrichtern auseinander. SZ-Mitarbeiter Björn Becker hat sich mit Frank Goosen über seinen Werdegang im Fußballsport, die Ideen zu seinem Buch und die Sorgen um den VfL Bochum unterhalten.