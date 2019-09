Kell am See : Folge einer Geburtstagsfeier: Gartenhaus gerät in Brand

Massive Schäden hat ein Gartenhaus auf einem Anwesen in Kell am See durch einen Brand davongetragen, der sich vermutlich auf Grund eines nicht abgelöschten Grillfeuers entzündet hatte. Das Gebäude, hier hinter der Decke ist das zerstörte Dach zu sehen, musste nach dem Ablöschen von der Feuerwehr abgerissen werden. Foto: Wilfried Hoffmann

Kell am See Am Sonntagmittag kam es zum Brand eines Gartenhauses in Kell am See. Nach einer Geburtstagsfeier von Jugendlichen am Samstagabend wurde laut Augenzeugen offenbar ein Grillfeuer im Garten nicht ausgemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

Die heiße Glut entfachte sich erneut und das Feuer griff am Sonntagmittag auf ein Gartenhaus über. Die Grillstelle soll sich laut dem Augenzeugen vor dem Gartenhaus befunden haben. Die Hausbesitzer waren nicht zu Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen aber den Hergang noch nicht bestätigt.