Großbrand hält Feuerwehr Losheim in Atem : 80 Feuerwehrleute kämpften gegen Brand

Feuerleute aus der Gemeinde Losheim waren über drei Stunden im Einsatz, um den Flammen auf einem rund 1000 Quadratmeter großen Gelände Herr zu werden. Foto: Foto: Andreas Brausch/Feuerwehr Losheim

Losheim am See Nach gut drei Stunden hatten Feuerwehrleute aus der Gemeinde Losheim den Brand unter Kontrolle, der am Sonntagnachmittag zwischen dem Campingplatz am Losheimer Stausee und der Wassertretanlage ausgebrochen war.