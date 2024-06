Viele neue Sport- und Spielgeräte In Losheim hilft jetzt der Weg beim Fit sein mit

Losheim am See · Selten macht Joggen so sehr Spaß und tut so gut: Die Finnbahn – mit Geräten – oberhalb des Stausees ist nun offiziell eingeweiht.

25.06.2024 , 11:32 Uhr

Kinder und Jugendliche können sich auf den neuen Sport- und Spielgeräten an der Finnbahn nach Belieben austoben. Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN