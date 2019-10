Übung der Losheimer Wehr : Mit Drehleiter zur Rettung von Menschen

Losheim Die Rettung mehrerer Menschen stand für die Losheimer Wehr auf dem Programm der Jahresabschlussübung. Im Anschluss daran gab es Ehrungen und Beförderungen.

Soweit die Ausgangslage der Jahresabschlussübung, die die Losheimer Wehr kürzlich durchführte. Einsatzleiter Markus Nicola erkundete zunächst die Lage vor Ort. An den Fenstern im dritten Obergeschoss standen mehrere Personen und riefen um Hilfe. An einem Fenster im Treppenhaus lag eine Person. Über die Drehleiter, die ohne Korb am Fenster stand, stiegen die Mitarbeiter an Seilen gesichert selbst ab. Zudem wurde eine dreiteilige Schiebeleiter angestellt, auch hier stiegen die Eingesperrten selbst ab. Der Verletzte im unteren Treppenhaus wurde liegend über einen Leiterhebel gerettet.