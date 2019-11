Großeinsatz der Feuerwehr : Schuppen in Niederlosheim geht im Flammen auf

Ein Geräteschuppen in der Niederlosheimer Schachenstraße wurde am Mittwochabend Raub der Flammen. Foto: Werner Krewer

Niederlosheim Feuerwehren aus mehreren Löschbezirken sind am Mittwochabend zu einem Brand in Niederlosheim ausgerückt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr und weiterer Hilfskräfte ist am Mittwochabend zu einem Scheunenbrand in Niederlosheim ausgerückt. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, wurde das Feuer um kurz nach 17 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr kurz darauf an dem freistehenden Geräteschuppen in der Schachenstraße ankam, stand dieser vollständig in Flammen.