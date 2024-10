Offizielle Einweihung samt Fest Neues Fahrzeug für Niederlosheimer Wehr

Der Sonnenschein und auch die Augen der Feuerwehrleute strahlten, als vor Kurzem das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF) in Niederlosheim eingesegnet wurde. Er betonte: „Heute ist ein besonderer Tag für unsere Freiwillige Feuerwehr und die Einwohner von Niederlosheim, denn endlich wird das neue Feuerwehrfahrzeug geweiht und offiziell übergeben. Mit diesem kompakten Fahrzeug und seiner modernen Ausstattung sind wir in Niederlosheim einen gewaltigen Schritt nach vorne gegangen. Aber nicht nur der Technik wegen. Wir hatten im Löschbezirk in den letzten Jahren mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen.“ Das alte Fahrzeug stand lange Zeit am Friedhof und sollte auf den Personalmangel der Niederlosheimer Wehr aufmerksam machen. Diese Aktion hat auch über die Dorfgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. So wurde die Ministerpräsidentin beobachtet, als sie anhielt und Fotos machte, sagte Mai. Auch im Losheimer Rathaus seien Fragen aufgekommen. Aber es habe sich gelohnt. „Durch das neue Fahrzeug als Motivationsschub und die Werbeaktionen kamen sechs neue Wehrkameraden hinzu, sodass wir nun wieder über 25 Aktive verfügen“, erklärte Mai, fügte aber hinzu: „Wir haben jedoch immer noch Spinde frei.“ Die Beschaffung des neuen Fahrzeuges sei nicht nur eine Investition in den Brandschutz, sondern auch in die Zukunft der Niederlosheimer Feuerwehr und

somit ebenso in die Sicherheit der Dorfbevölkerung.