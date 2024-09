Ein Traktor brachte Wasser Wenn der Wald in Flammen stünde

Im Übungsplan eines Löschbezirks findet man Übungen wie Zimmer- und Wohnungsbrand, Verkehrsunfall, aber auch den Vegetationsbrand- oder Waldbrandübungen, wie jetzt in Rimlingen. Angenommen wurde dort ein Waldbrand an der Kopp. Nach Vorgabe von Löschbezirksführer Thomas Schiffmann sollten die Löschbezirke Rimlingen und Bachem die Brandbekämpfung vornehmen. Nach Rücksprache mit Christian Thul vom Brand- und Bevölkerungsschutz wurde der Waldbrandzug Nord des Landkreises Merzig-Wadern in die Übung mit eingezogen. Die von Kreisbrandinspekteur Siegbert Bauer beobachtete Übung bekam durch die Beteiligung des Zuges eine ganz andere Größendimension. Angenommen wurde ein intensives Bodenfeuer im dichten Unterholz. Bei dem dortigen Douglasien Bestand von über 20 Metern Höhe hat man eher keinen Wipfelbrand. Die Löschbezirke Rimlingen und Bachem konnten mit der Brandbekämpfung zeitnah beginnen. Zum Glück befindet sich doch ein Hydrant gleich in der Nähe des Einsatzortes.