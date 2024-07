Projekt musste viele Hürden nehmen Welche Hindernisse auf dem Weg zum neuen Domizil zu überwinden waren

Dass es einen neuen Domizils für die Feuerwehr in Losheim dringend bedarf, darunter bestand in der Kommunalpolitik große Einigkeit. Die bestehende Feuerwache im Kernort Losheim stammt aus dem Jahr 1978. „Im Laufe der Zeit haben sich die Anforderung an Gebäude und Technik erheblich verändert. Zudem ist die Feuerwehr Losheim sowohl personell als auch strukturell stark gewachsen“, heißt es von Seiten der Gemeinde. Das Gebäude des Löschbezirkes Losheim, das unterhalb des Kapellenbergs in der Nähe der Eisenbahnhalle gelegen ist, sei schlichtweg veraltet und zu klein geworden. Der Löschbezirk Losheim alleine besteht nach Angaben der Verwaltung aus 88 aktiven Mitgliedern und 24 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr.