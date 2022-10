Polizeibericht : Polizei nimmt Flüchtigen fest

Waldhölzbach Ein seit drei Monaten von der Staatsanwaltschaft Frankenthal per Haftbefehl wegen einer Trunkenheitsfahrt gesuchter 38-jähriger Mann konnte am Mittwoch in Waldhölzbach festgenommen werden. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland trafen den Mann in Waldhölzbach an und vollstreckten den Haftbefehl.