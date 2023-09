Festgemeinschaft Noswendel Erlös Hexennacht Hexennacht-Erlös geht an Jugend-Kicker

In früheren Jahrzehnten wurde die Hexennacht – die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai – zuweilen mit viel Schabernack durch die Dorfjugend oder einem Tanz in den Mai gefeiert. Im Waderner Stadtteil Noswendel mit seinem Ortsteil Roth dagegen erfolgt nahezu genauso lange an diesem Abend ein geselliges Beisammensein der Dorfbevölkerung im Freizeitzentrum. Vorrangig lädt die Festgemeinschaft Noswendeler Vereine – das sind Open Dosen, Tennisverein, Karnevalsverein, Feuerwehr, FC Noswendel Wadern, Heimat- und Verkehrsverein, Musikverein, Jugendclub, Nabu und Ortsrat – hierzu ein. Traditionell wird ein Maibaum aufgestellt.