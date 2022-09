Das Programm auf 100 000 Quadratmetern Freifläche : Fark in Losheim: Alle Infos rund um das Fantasy-Event am Wochenende

Die Kostümgruppen der Fark, hier 2019 in Reden, erhalten in Losheim deutlich mehr Grünflächen, die sie bespielen können. Foto: BeckerBredel

Losheim am See Der Fantasie- und Rollenspielkonvent Fark präsentiert sich in diesem Jahr am Losheimer Stausee. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet.