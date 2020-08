Nationaltrainer nominiert Losheimer : Reiten: Geschwister Thielen starten bei Nationenpreis

Losheim Springreiterin Julie Thielen aus Losheim ist von Bundestrainer Peter Teuween für den Nationenpreis der Junioren Ende August in Fontainebleau nominiert worden.

Dass sie dafür in Top-Form ist, zeigte die 17-Jährige mit ihrem Pferd Dede am Wochenende beim internationalen Jugendturnier in Wierden/Holland, wo sie am Finaltag den dritten Platz im CSIOJ belegte. Nur wenige Tage zuvor hatte sie ein S-Springen in Eschweiler gewonnen. In Fontainebleau wird neben Julie Thielen auch ihr Bruder Fabio am Start sein. Fabio, der seine Nominierung schon vor Tagen erhalten hatte, schaffte in Eschweiler ebenfalls Top-Ergebnisse und wird in Fontainebleau in der Kinder-Klasse am Start sein.