An vielen Bächen leben schon welche Vortrag über die hiesigen Biber im Losheimer Kino

Die Lebensraumdichte wird in den nächsten Jahren zunehmen, und die daraus resultierende Lebensraumkapazität abnehmen. Reifenrath hat in den vergangenen beiden Jahren beobachten können, dass Biber im Winter auf Wanderschaft gehen, was völlig außergewöhnlich ist. Ob Nahrungsmangel die Ursache sein könnte, wäre reine Spekulation. Man sollte diese Entwicklung in den nächsten Jahren aufmerksam verfolgen. In den 14 Jahren seiner Aktivitäten für den Naturschutz entstanden 18 Biberbiotope, wobei einige zerstört oder vom Biber, aus welchen Gründen auch immer, aufgegeben wurden.