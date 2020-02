Unfall zwischen Britten und Saarhölzbach : Pkw stieß auf schneeglatter Straße mit Lkw zusammen

Verkehrschaos durch den ergiebigen Schneefall am Donnerstag auf der B268 in Höhe Britten: Hier war ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte für Behinderungen gesorgt. Foto: Wilfried Hoffmann

Britten/Saarhölzbach Insassen des Autos bei Unfall auf der L 375 verletzt.

Dabei erlitten die Insassen des Pkw zum Teil schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser transportiert werden. An ihrem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Der Lkw-Fahrer kam dagegen mit dem Schrecken davon, teilte die Polizei mit. Neben Polizei und DRK-Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Mettlach mit zwei Fahrzeugen und rund ein Dutzend Einsatzkräften vor Ort. Fast an allen Steigungs- und Gefällstrecken im Landkreis kam es durch liegen gebliebene Lkw zu Verkehrsbehinderungen, teilte die Polizei weiter mit. Die L329 zwischen Nonnweiler-Mariahütte und Wadern-Buweiler war laut Polizei ebenso betroffen wie die L365 zwischen Wadern-Reidelbach und Wadrill. Die Autofahrer mussten sich in Geduld üben.