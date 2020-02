Vortrag Erzeugergemeinschaft : Landwirte wehren sich gegen Polarisierung

Merzig Erzeuger-Gemeinschaft Qualitätsgetreide Saar-Hochwald diskutierte auf Versammlung über Klimawandel und Artenschutz.

Deutsche Bauern reagieren gerade vielerorts ihren Frust über die vielfach verweigerte öffentliche Akzeptanz ihrer täglichen Arbeit mit Trecker-Demos ab. Sie vereint aktuell der oft gehörte Vorwurf, sie leisteten mit ihrer unverzichtbaren Lebensmittelproduktion dem Klimawandel Vorschub. Dass sie sich mit diesem Thema aber in ihren eigenen Reihen durchaus auch selbstkritisch auseinandersetzen und die richtigen Schlüsse suchen, das offenbarte sich jetzt bei einer Versammlung der Erzeugergemeinschaft Qualitätsgetreide Saargau-Hochwald im Hotel Römer in Merzig. Als Vorsitzender begrüßte Alfons Wender dort neben vielen Mitgliedern auch Christian Feld (Landwirtschaftskammer Saarland) und Franziska Nicke (Umweltministerium), die über aktuelle Entwicklungen beim Pflanzenschutz sowie über den Klimawandel referierten.

In ihrem Referat über den Klimawandel wies Franziska Nicke auf die große Bedeutung des Humusanteils im Ackerboden hin. So könne etwa ein Anteil von nur einem Prozent Humus einen hilfreichen Wasserspeicher für eine Fläche von 400 Quadratmetern darstellen. Mit der daraus resultierenden Wasseraufnahme von bis zu 150 Liter Regen pro Stunde könnten bei den auch im Hochwald immer häufigeren Starkregen Überschwemmungen vermieden werden.

Damit übernahm Franziska Nicke das Wort und stellte klar: „Eins steht fest – der Klimawandel hat längst auch das Saarland erreicht.“ Mit Wetterdaten unter anderem der Messstation in Weiskirchen dokumentierte sie, dass es auch im Kreis Merzig-Wadern in den letzten Jahrzehnten unter dem Strich trockener und wärmer geworden sei. Dadurch hätten sich zwangsläufig auch Vegetationsphasen verschoben. Verhängnisvoll werde dies für die Bauern, wenn Hitze und Trockenheit zusammen für zum Teil dramatische Ernteverluste verantwortlich werden. Außerdem kämen mit dem Klimawandel auch neue Schädlingsarten an die Saar. Andererseits könnten frühere Blühzeiten Feldfrüchte vor dem Sommerhitze-Stress schützen. Aus diesen veränderten Vegetationsphasen resultieren aber – so Nicke – Probleme, die nur von der Politik ausgeräumt werden können. Konkret bezog sie sich dabei unter anderem auf die Düngeverordnung. „Wenn wir mit unseren landwirtschaftlichen Arbeiten nicht standort- und wetterbedingt reagieren dürfen, weil gesetzliche Fristen eingehalten werden müssen, dann kann der Klimawandel die Bauern noch zusätzlich bei der Lebensmittelproduktion schädigen.“ Die Referentin fasste abschließend zusammen: „Wir müssen dem Klima ein Schnippchen schlagen. Der Klimawandel ist da – jetzt muss jeder landwirtschaftliche Betrieb auch im Hochwaldkreis daraus die richtigen Schlüsse ziehen.“