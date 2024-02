Erstes Synodaltreffen in Losheim Synodales Treffen geprägt von großer Vielfalt

Losheim am See · Mitglieder von vielen verschiedenen gruppen kamen zur ersten Synodalversammlung in Losheim und stellten sich ihre Projekte vor.

26.02.2024 , 15:16 Uhr

Neben Monika Köpke und Jörg Mang (links) präsentieren sich die neuen Ratsmitglieder, von rechts: Anja Hanowski, Agnes Dufke, Markus Maurer, Christine Thewes, Gertrud Scheuble, Sina Hilchenbach-Schuler und Susanne Hermann-Ringwald. Foto: Ute Keil

Von Ute Keil

Die erste Synodalversammlung des Pastoralen Raumes Wadern war gut besucht. Knapp über hundert Gläubige kamen im Losheimer Saalbau zusammen, um sich auszutauschen, bereits bestehende Gruppen und Projekte vorzustellen und neue Ideen zu entwickeln. Außerdem wurde der Rat des Pastoralen Raumes um sieben Mitglieder erweitert.