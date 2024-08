Einschulung im Saarland Erster Schultag in Wahlen: Für viele Abc-Schützen beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Erst zuhause darf der sechsjährige Lenny das Geheimnis seiner prall gefüllten Schultüte lüften. „Ich freue mich ganz doll darauf, aber da darf man jetzt noch nicht reinschauen!“; ruft der frischgebackene Erstklässler aufgeweckt. Seine Eltern schmunzeln, für Mutter Yvonne Kolm ist es bereits das dritte Kind, das eingeschult wird. „Klar, der Morgen war irgendwie stressig. Aber der erste Schultag ist auch was ganz besonderes“, findet sie. Denn für Lenny beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, und zwar in der Zebra-Klasse. „Das kann man hier lesen“, verrät er und zeigt stolz auf den grünen Anstecker an seinem T-Shirt. „Heute ist ein schöner Tag! Ich bin ganz aufgeregt und hab Papa direkt heute morgen aufgeweckt“, plappert er munter.