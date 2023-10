Neues Sanitärgebäude So will der Campingplatz in Losheim jetzt attraktiver für Übernachtungsgäste werden

Die Gemeinde Losheim am See hat zur Eröffnung des neuen „Sanitär- und Aufenthaltsgebäudes“ auf dem Losheimer Campingplatz eingeladen. Dabei waren sich alle erschienenen Gäste darüber einig, dass die eher profane Bezeichnung dieses Neubaus dessen eigentlicher Bedeutung kaum gerecht wurde. Und zwar nicht nur, weil dieses Objekt die stolze Summe von fast anderthalb Millionen Euro verschlungen hat. So ließ Bürgermeister Helmut Harth keinerlei Zweifel daran zu, dass damit die touristische Neuausrichtung der See-Gemeinde um ein weiteres Highlight bereichert worden sei. Und Dr. Anselm Römer vom Saarbrücker Wirtschaftsministerium lobte dieses Leuchtturm-Projekt als weiteren Beweis dafür, dass in Losheim am See einmal mehr öffentliche und private Investitionen gewährleisteten, dass diese Gemeinde sich weiterhin zu einem touristischen Hotspot entwickelt.