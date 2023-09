Eröffnung Gesundheitstage Losheim Losheimer leben gesünder

„Aktiv in den Losheimer Herbst“ – so heißt die Gesundheitswoche, die in der Gemeinde Losheim am See noch bis zum 29. September läuft. In der Auftaktveranstaltung im Kino Losheim eröffnete Bürgermeister Helmut Harth – gleichzeitig Vorsitzender des Vereins Losheim lebt gesund – die Aktion und kündigte ein Programm mit Vorträgen, Beratungen, Mitmachaktionen, Gesundheitschecks und Wanderungen an. Insgesamt gibt es rund 50 Einzelveranstaltungen, die in verschiedenen Räumlichkeiten stattfinden. Der Bürgermeister dankte allen, die sich in relativ kurzer Zeit bereit erklärt hatten, bei der Gesundheitswoche mitzumachen.