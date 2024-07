Was sagen Wanderer über die Regionalgenuss-Tour am Stausee? Genuss-Wanderung machte die Rückkehr in ihre alte Heimat perfekt

Petra Oehm war am Ende der gut vierstündigen Wanderung restlos begeistert: „Das ist ein sehr schöner Weg, die Wanderung war toll organisiert, ich habe lauter nette Leute getroffen und mich total nett unterhalten“, schwärmte die 66-Jährige. So wurde die Rückkehr in ihre alte Heimat für die ausgebildete Anästhesistin zu einer runden Sache. Erstmals seit sieben Jahren war Oehm wieder nach Losheim zurückgekehrt, wo die gebürtige Wadernerin groß geworden war. Mit 18 Jahren hatte sie die Seekommune verlassen, war zunächst zu Studienzwecken nach Homburg umgezogen und dann in den hohen Norden in die Hansestadt Hamburg, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Und in der Woche vor der Eröffnungswanderung hatte sie ihrer alten Heimat einen Besuch abgestattet, einige alte Freunde und Bekannte besucht und dort als passionierte Wandererin einige der Losheimer Premiumwege erkundet – auch wenn das Wetter ihr manchmal in die Quere kam. „Ich war schon acht Mal zum Wandern auf La Palma, habe auch in Neuseeland schon Wanderungen unternommen“, erzählte die Frau, die in der Hansestadt in der Drogenberatung arbeitet. Auch ihr Zuhause im Norden erkunde sie regelmäßig auf Schusters Rappen, sagt Oehm. Doch die Wege in ihrer alten Heimat hätten ebenfalls viel zu bieten, meinte Oehm: „Ich werde bestimmt bei meinem nächsten Besuch weitere Wanderungen hier unternehmen.“