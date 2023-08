Erlebnisorte im Grünen Kreis Stausee Losheim zieht seit mehr als 50 Jahren die Touristen an

Sei es im Wasser, auf der Liegewiese oder auf der Minigolfanlage. Daneben starten in der direkten Nachbarschaft zahlreiche Wanderwege, die bis in den Hochwald und darüber hinaus reichen . Aber auch kleinere Rundwege sind im Angebot. Ein Campingplatz und zwei Hotels ermöglichen es, auch längere Zeit in der Seegemeinde zu verbringen.