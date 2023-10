Krankenhausförderverein spendet Rescuetrack-Navigationssysteme „Jede Sekunde kann Leben retten“

„Retten, löschen, bergen, schützen“ – gemäß dem altbekannten Leitsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Losheim einen bedeutenden Schritt in der Verbesserung ihrer Einsatzbereitschaft gemacht: Durch eine Spende des sich in Auflösung befindenden Krankenhausfördervereins Losheim erhielt die Brandwache sechs hochmoderne Rescuetrack-Navigationssysteme für die eigene Fahrzeugflotte. Der Krankenhausförderverein übernahm dabei die gesamten Anschaffungskosten in Höhe von 14 600 Euro.