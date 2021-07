Einsatz auf der Losheimer Kirmes : Betrunkener verletzt Polizisten

Losheim Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Dienstag in Losheim mehrere Polizisten verletzt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war die Ausgangssituation einer von mehreren Einsätzen wegen alkoholisierter Besucher auf der Losheimer Kirmes.

Während sich die Beamten vor Ort gerade um einen anderen Fall kümmern, wurden gegen 1.15 Uhr Sachbeschädigungen und Belästigungen durch einen 21-jährigen Mann aus Merzig gemeldet. Die Beamten trafen den Mann kurz darauf in der Bahnhofstraße an. Der 21-Jährige, der sowohl stark alkoholisiert als auch aggressiv war, konnte nach Worten der Polizei aber nicht beruhigt werden. Die Beamten versuchten ihn in den Streifenwagen zu bringen. Dabei schlug und trat er aber nach ihnen. Mehrere Beamten mussten ihn festhalten und fixieren, wobei er sich auf sie warf, wie die Polizei weiter mitteilt. Erst nachdem der Einsatz des Tasers angedroht wurde, ließ er sich ohne weiteren Widerstand festnehmen. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Maßnahme wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen den Mann werden Strafanzeigen wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Sachbeschädigungen erstattet.