Losheim am See : „Eine Frechheit“: Badeverbot am Losheimer Stausee verärgert viele Besucher

Der Losheimer Stausee war am vergangenen Freitag dank des guten Wetters trotz Badeverbotsschildern gut besucht. Foto: BeckerBredel

Losheim am See Badeverbot am Losheimer See: Wir haben uns am langen Wochenende rund um den Stausee umgehört, was Badegäste von dem Verbot halten.

Weiterleiten Drucken Von Nina Schmeer und Laura Ockenfels

Strahlend blauer Himmel, Temperaturen weit jenseits der 30 Grad und kein Ende des Sommerwetters in Sicht: Am langen Feiertagswochenende herrschten nahezu ideale Bedingungen für alle Wasserratten. Doch an einem der beliebtesten Badegewässer des Saarlandes liegt Ärger in der Luft: Vor Kurzem wurden am Losheimer Stausee Hinweisschilder aufgestellt, die das Baden außerhalb des Strandbades verbieten. Dies sorgte für Diskussionen nicht nur im Netz. Der Bürgermeister der See-Gemeinde, Helmut Harth, stellte daraufhin klar, dass diese Regel schon lange gilt, und nur die Schilder neu aufgestellt wurden (die SZ berichtete). Die Besucher am Losheimer See waren am Wochenende geteilter Meinung, was das Badeverbot angeht.

Marion Rommelfang hat die Diskussion aktiv verfolgt. „Ich gehe schon seit über 30 Jahren regelmäßig an den See. Vor Corona bin ich auch eigentlich immer in das Strandbad gegangen. Während Corona musste man die Tickets allerdings vorher online buchen und es gab keinen Saisonpass mehr. Dann wurde mir das Strandbad zu teuer, denn ich bin in Rente und verbringe sehr viel Zeit hier am See“, erklärt die 61-Jährige. Die Entscheidung der Gemeinde, die Schilder aufzustellen, versteht sie indes: „Damit ist die Sache einfach abgesichert. Ich bin auch bereit wieder für das Strandbad zu bezahlen aber mir jeden Tag eine einzelne Karte kaufen zu müssen ist zu teuer“, sagt die Merzigerin.

„Baden auf eigene Gefahr“ hieß es noch auf den älteren Hinweistafeln am Loseheimer See, die das Seeufer säumen. Von einem Verbot war hier nicht die Rede. Foto: BeckerBredel

Info Harth will auf Kritiker des Badeverbots zugehen Helmut Harth, Bürgermeister von Losheim am See ⇥Foto: Monika Priesnitz Foto: Monika Priesnitz/Gemeinde Helmut Harth, Bürgermeister der Gemeinde Losheim am See, hat in der Debatte um das Badeverbot angekündigt, auf die öffentlichen Kritiker zuzugehen. Im Nachgang zur Berichterstattung in der Saarbrücker Zeitung hatte Sam Schröder, der im vergangenen Jahr als Direktkandidat der Satirepartei „DIE PARTEI“ angetreten war, eine Online-Petition zur Rücknahme des Badeverbots initiiert, die rasch auf große Resonanz stieß. In einer Stellungnahme teilt der Losheimer Bürgermeister nun mit: „Die Gemeinde Losheim am See nimmt derartige Bürgeranträge ernst und betrachtet sie als wichtiges Element gelebter Demokratie.“ Deshalb werde die Verwaltung dem Petitionsersteller gerne im persönlichen Gespräch den Sachverhalt schildern und auf dessen Anliegen antworten. Als „wenig förderlich“ für die Diskussion betrachte die Verwaltung hingegen einen Aufruf von „DIE PARTEI“ Saar in den sozialen Medien, in dem unter dem Slogan „Das Sylt im Saarland“ offiziell für Ende September zu den „Chaostagen Losheim am See“ aufgerufen wird – in Anspielung auf den Ansturm auf die Insel Sylt an Pfingsten, als viele das Neun-Euro-Ticket nutzten, um günstig auf die Insel zu kommen. Hierzu erklärt Helmut Harth: „Selbst wenn sich dahinter eine humoristische Kritik verbirgt, verleiht dies der Diskussion eine scheinbare Brisanz, die absolut fehl am Platz ist.“

Auch Jan Dörnfeld hat mitbekommen, dass neue Hinweisschilder aufgestellt werden sollten: „Ich finde das eine Frechheit. Ich gehe schon immer hier auf die Wiese, da die Atmosphäre familiärer ist als im Strandbad und das war noch nie ein Problem“, sagt der 26-Jährige. Er findet es unverschämt, dass erst die Parkgebühren für den Parkplatz erhöht wurden und man jetzt verbieten will zu schwimmen: „Ich hoffe, dass sie jetzt nicht anfangen zu kontrollieren, ob man außerhalb des Strandbades ins Wasser geht“, erklärt der Ford-Angestellte auf Nachfrage.

Florian Jarschedski besucht den Stausee nach eigener Auskunft schon seit seiner Kindheit, und er war bis jetzt immer außerhalb des Strandbades: „Ich finde das Strandbad sehr teuer. Für das, was man bezahlt, bekommt man nicht so viel geboten. Da geht man besser in ein Schwimmbad. Außerdem gibt es auf den Liegewiesen um den Stausee mehr Schattenplätze als im Strandbad selbst“, erklärt der Industriemechaniker. Der 28-Jährige will auch weiter auf den Liegewiesen seine Sommer verbringen und nicht im Strandbad: „Man hat hier alles, was man braucht. Es gibt Umkleiden, Toiletten und einen Kiosk. Solange nicht aktiv kontrolliert wird, komme ich weiter hierher“, sagt der 28-Jährige.

Das sind die neuen Tafeln zur Seeordnung, die um den Stausee aufgestellt worden sind. Darauf ist nun explizit ein Badeverbot außerhalb des Strandbades verhängt. Foto: Monika Priesnitz/Gemeinde

Stefan Hennekeuser hat die Diskussion um die Verbotsschilder noch nicht mitbekommen. „Ich habe keine Hinweisschilder gesehen, die mir das Schwimmen verbieten. Wenn man auf den Parkplatz fährt, wird man außerdem als Badegast begrüßt, das passt dann ja nicht zusammen“, findet der 39-Jährige. Er versucht, das Strandbad zu meiden. „Dort ist mir immer zu viel los. Ich wurde auch schon nicht hereingelassen, weil zu viel los war, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als auf die Liegewiesen zu gehen“, erklärt der Metallbauer

Auch Gerhard Schulz bevorzugt die Liegewiesen: „Ich komme oft mit dem Fahrrad zum See gefahren und hänge das dann an die Ladestation. Wenn ich auf den Liegewiesen bleibe, kann ich es dann im Auge behalten“, sagt der Rentner. Der 74-Jährige versteht die Entscheidung des Bürgermeisters trotzdem. „Hier sind viele Kinder, und es wäre schwierig, die alle im Auge zu behalten. Ich verstehe also, dass die Gemeinde sich absichern will“, sagt Schulz. Er glaube allerdings nicht, dass sich das Verbot durchsetzen wird. „Bei dem Wetter will sich jeder im See abkühlen. Normalerweise schwimme ich von der Liegewiese einmal auf die andere Seite des Sees, aber das habe ich mich heute nicht getraut. Ins Wasser bin ich trotzdem gegangen“, verrät der 74-Jährige unserer Zeitung.