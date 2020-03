Falscher Zehn-Euro-Schein in Losheim aufgetaucht : Eine Frau will in Losheim mit einem falschen Zehn-Euro-Schein bezahlen

Eine Frau will in Losheim mit einem falschen Zehn-Euro-Schein bezahlen

Losheim Eine Frau hat versucht mit einem offensichtlich schlecht gefälschten Zehn-Euro-Schein in Losheim einzukaufen.

Eine Frau wollte am Samstag in Losheim in einem Warenhaus mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein bezahlen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland (Wadern) mitteilt, wurden die Beamten am Samstagmorgen gegen 10 Uhr darüber informiert, dass in einem großen Warenhaus in Losheim eine Frau mit einem falschen Zehn-Euro- Schein bezahlen wollte.