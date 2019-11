Waldhölzbach : Unbekannte steigen in Clubheim ein

Waldhölzbach Clubhaus des SV Waldhölzbach wurde von Einbrechern heimgesucht.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind am Wochenende in das Clubheim des SV Waldhölzbach eingebrochen und haben dort einigen Sachschaden angerichtet sowie verschiedene darin befindliche Dinge entwendet. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern gestern mitteilte, hat sich Einbruch in der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmittag, 12 Uhr, ereignet. Der oder die Täter gelangten durch gewaltsames Aufdrücken der Eingangstür zum Sportgelände zur rückwärtigen Eingangstür des am Waldrand außerhalb des Ortes gelegenen Clubheims. Dort bohrten der oder die unbekannten Täter zunächst das Gittertor auf, so dass sie zur eigentlichen Eingangstür gelangten. Diese wurde mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgestemmt. Im Clubheim wurde wiederum eine Verbindungstür zu den Umkleidekabinen und Waschräumen aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten alle Schubladen und Schränke und entwendeten einen Laptop sowie mehrere Tüten Chips. Durch das Aufbrechen der Türen entstand entsprechender Sachschaden.