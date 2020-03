Einbruch in Britten : Einbrecher stehlen in Britten Bargeld aus Spielautomaten

Britten Einbrecher sind in das Clubheim in Britten eingebrochen und haben Spielautomaten aufgebrochen

Einbrecher sind zwischen Freitag und Samstag in das Brittener Clubheim eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland (Wadern) mitteilt, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 2.30 und Samstag, 19.45 Uhr in das Clubheim in Britten ein. Dort brachen sie laut Polizei ein Tischfußballspiel und einen Dartautomat auf, um das Bargeld zu stehlen.