Ehrenamtspreis für Mann vom SV Britten-Hausbach Fußball-Ehrenamtspreis für Robert Stein

Ohne den engagierten Einsatz von emsigen Mitgliedern läuft landauf und landab in den vielen Vereinen nichts. Das gilt auch für die vielen Fußballvereine. Auch in diesen hat das Ehrenamt seinen Preis, wenn er auch nicht in Euro ausgedrückt und bezahlt werden kann, denn das Ehrenamt ist in keiner Gehaltsliste aufgeführt, aber die unentbehrliche Basis für die Vereinsarbeit.