Dreifaltigkeitskapelle in Losheim am See Kleinod zwischen zwei mächtigen Linden

Am Ortsausgang der Seegemeinde in der Saarbrücker Straße Richtung Niederlosheim steht in einer kleinen Grünanlage zwischen zwei mächtigen Linden die im neugotischen Stil erbaute Dreifaltigkeitskapelle. Im Jahre 1771 stiftete die Gehöferschaft dieses Grundstück im Ortsteil Ehrig der Gemeinde zur Errichtung einer Kapelle, weil rund 1000 Jahre zuvor der Mainzer Erzbischof Bonifatius an dieser Stelle ein Messopfer zu Ehren der Dreifaltigkeit feierte.