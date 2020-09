Kostenpflichtiger Inhalt: Neues für die Pidoll-Galerie : Eines der neuen Exponate hat eine interessante Historie

Ein neues Gemälde für das Otto-Von-Pidoll-Museum in Losheim stellt (von links) Altbürgermeister Raimund Jakobs mit Thomas Schöttl, Christoph Neisius und Hubert Schommer vor. Es ist eine Ansicht aus der Dorfmitte vor der Kirche, an Stelle des rechten Hauses ist heute der Treppenaufgang zur Kirche. Foto: Werner Krewer

Losheim am See Das Otto-von-Pidoll-Museum im Losheimer Schlösschen ist unlängst um drei weitere Gemälde reicher geworden. Zwei davon, der „Alte Turm“ in Mettlach und drei Wildschweine vor dem Hintergrund des „Großen Waldes“ mit Blick auf die Ortslage von Losheim, stellte Christoph Neisius, Beigeordneter der Stausee-Kommune, aus seinem Privatbesitz zur Verfügung.