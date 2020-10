Motorradfahrerin verletzt : Drängelnder Fahrer verursacht Unfall bei Mitlosheim und haut einfach ab

Mitlosheim Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Mitlosheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16.35 Uhr auf der L 157 in Richtung Rappweiler.

Die Frau hatte angegeben, dass sie ein dunkles Fahrzeug bemerkt hatte, das ihr dicht auffuhr. Das Verhalten des Autofahrers führte dann dazu, dass sie in einer Kurve mit ihrem Motorrad hinfiel. Der drängelnde Fahrer fuhr einfach an ihr vorbei und entfernte sich. Nach Angaben der Polizei hielt ein nachfolgender Fahrer an und half der Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben werden. Auch der bislang unbekannte Helfer, der sich laut Polizei durch sein beispielhaftes Verhalten auszeichnet, wird darum gebeten, sich zu melden.