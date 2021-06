Mehrere Notfälle für die DLRG am Wochenende : Kind am Losheimer Stausee vor dem Ertrinken gerettet

Foto: Gemeinde Losheim am See/Eike S. Bock

Losheim Gleich mehrere Notfälle haben die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer am Wochenende am Losheimer Stausee in Atem gehalten.

Das erste richtige Sommer-Wochenende ist für die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der DLRG am Losheimer Stausee ereignisreich gewesen. Bereits am Samstag kam es nach Worten der DLRG zu einem Beinahe-Ertrinkungsunfall. Ein junger Mann musste von der Badeplattform im Stausee gerettet werden, auf der er sich letzter Kraft selbst gezogen hatte. Bei dem Versuch, den See zu durchqueren, hatten ihn seine Kräfte verlassen und er geriet mehrfach länger unter Wasser. Dabei hatte er auch Wasser mit eingeatmet, wie es weiter heißt. Die Rettungsschwimmer brachten den jungen Mann mit dem Boot an Land. Er wurde mit Sauerstoff versorgt und dem Notarzt und Rettungswagen übergeben.

Am Sonntag mussten die Wasserretter am Losheimer Stausee gleich mehrere Notfälle parallel bewältigen. Ein etwa drei Jahre altes Kleinkind wurde von Badegästen im Uferbereich des Sees aus dem Wasser gezogen, wie die DLRG berichtet. Die Badegäste brachten das Kind zur Wachstation, wo die Retter sofort die Vitalfunktionen nach dem ABCDE-Schema überprüften. Das Kind wies immer wieder Bewusstseinseintrübungen auf. Der Rettungswagen war innerhalb von acht Minuten vor Ort, der Notarzt bereits fünf Minuten später. Das Kind wurde schnellsten dem Rettungsdienst und Notarzt zur weiteren Behandlung übergeben.

Zeitgleich befand sich in Höhe Bergen eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand und musste betreut werden.

Und schließlich gab es für die Helfer der DLRG auch noch Verletzungen und Schnittwunden zu versorgen.

Die DLRG erinnert noch einmal eindringlich daran, seine Kräfte nicht zu überschätzen. Im Freien werden Entfernungen gerade auf dem Wasser anders empfunden, als sie tatsächlich sind. Und auch die Fitness im Schwimmen ist im letzten Jahr bei Allen zu kurz gekommen. Die DLRG weist außerdem darauf hin, dass Kinder niemals aus den Augen gelassen werden sollten. Sie sollten sich immer in Reichweite aufhalten. „Schwimmflügel, aufblasbare Wassertiere, Luftmatratzen und andere Auftriebsmittel bieten keinen ausreichenden Schutz vor dem Ertrinken“, betont die DLRG.