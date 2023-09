Gastro-Tipp Diese Imbissstände laden am Losheimer See zum Einkehren ein

Seit Mai zeigt sich der Imbiss am Westufer des Stausees in neuem Glanz. Dirk Kremer betreibt gemeinsam mit seiner Frau Katrin den Kiosk, den die beiden mit Freunden und Kollegen in Schuss gebracht haben. Die Imbissbude ist nun kaum mehr wieder zu erkennen: Das Holz der Außenfassade wurde blau gestrichen, die Innenausstattung komplett renoviert und ein Carport als Regen- und Sonnenschutz für Besucher aufgebaut.