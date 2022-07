Warnung vor hoher Brandgefahr : Der heißeste Tag des Jahres steht bevor: Strandbad am Losheimer Stausee passt Öffnungszeiten an

Bei solch extremer Hitze, wie sie aktuell herrscht, verhilft ein Ausflug ins Wasser im Strandbad des Losheimer Stausees zu Abkühlung. Foto: BeckerBredel

Losheim am See Am Dienstag wird der bis dato heißeste Tag des Jahres. Aus diesem Grund hat das Strandbad am Losheimer Stausee ausnahmsweise bis 20.30 Uhr geöffnet. Und: Für Besucher gibt es wieder Ermäßigungen.