1300 Zuschauer am Losheimer Stausee SWR-BigBand – Die King of Swing begeisterten am Losheimer Stausee

Die Musiker der Rundfunk-Bigband glänzten auf ihren Instrumenten, hatten aber dazu mit Fola Dada eine absolute Ausnahme-Sängerin an Bord. Die „Kings auf Swing“ demonstrierten am 7. Juli vor gut 1300 Zuschauern eindrucksvoll, warum sie auf jedem Festival gern gesehen werden. Nur einen Tag nach dem so erfolgreichen Klassik-Open-Air sorgten sie bei strahlendem Sonnenschein für einen weiteren musikalischen Höhepunkt und zudem auch für schönstes Open-Air-Feeling.