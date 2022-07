Jugendfußball : Siebenmeter-Krimis ohne Ende

Die U 11 der Spvgg.Trier feiert ihren Triumph in Losheim. Foto: Andres

Losheim Spvgg. Trier gewinnt das internationale E-Jugendturnier in Losheim.

22 Mannschaften bei der 22. Auflage des Turniers – nach zwei Jahren Corona-Pause hat das internationalen E-Jugendturnier in Losheim am letzten Juni-Wochenende einen gelungenen Neustart gefeiert. Am Start waren Nachwuchsfußballer aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg. Als Favorit galt die U 11 der Spvgg. Trier. Sie hatte gerade ein Turnier in Strassen in Luxemburg gewonnen und beim eigenen Turnier im Finale gegen die Stuttgarter Kickers erst im Siebenmeterschießen verloren.

Siebenmeterschießen mussten auch in Losheim zuhauf her, bis der Sieger feststand – gleich drei der vier Viertelfinal-Partien wurden vom Punkt entschieden. Der VfB Dillingen verlor mit 4:5 gegen die SF Köllerbach. Gastgeber SV Losheim musste nach einer frühen Führung gegen die SF Rehlingen in der Schlussminute den Ausgleich hinnehmen und verlor nach Siebenmeterschießen mit 3:4. Auch das dritte Viertelfinal-Spiel zwischen der JSG Moseltal und der U 10 der Spvgg. Trier endete nach regulärer Spielzeit unentschieden. Hier setzte sich der jüngere Jahrgang der Trierer vom Punkt dann mit 7:5 durch. Lediglich das letzte Spiel der Runde wurde eine klare Sache. Die U 11 der Spvgg. Trier gewann mit 4:0 gegen den VfB Tünsdorf.

Im Halbfinale standen sich dann beide Trierer Teams gegenüber – und schenkten sich nichts. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit stellte hier die Entscheidung vom Siebenmeterpunkt alles zuvor an Dramatik Erlebte in den Schatten. Am Ende setzte sich die U 11 mit 11:10 gegen die U 10 durch. Im Finale traf die U 11 dann auf Rehlingen, das den Einzug ins Endspiel mit einem 5:4 – ebenfalls nach Siebenmeterschießen – gegen die SF Köllerbach geschafft hatte.