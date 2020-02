Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht in Scheiden

Scheiden KV „Mir gehen net haam“ ließ es zum Jubiläum in Scheiden krachen: Eine Handvoll mutiger Frauen hatte vor 26 Jahren den Verein gegründet.

In Scheiden, dem höchstgelegenen Dorf des Saarlandes, ist vieles anders als in der übrigen Welt. So feiert der Karneval-Verein (KV) „Mir gehen net haam“ nicht zweimal elf, sondern zweimal 13, denn vor genau 26 Jahren wurde er von einer Handvoll mutiger Frauen gegründet.