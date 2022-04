Hilfe für die Ukraine : Losheim schickt Hilfsgüter in die Ukraine

Losheim am See In sämtlichen Ortsteilen gibt es Sammlungen.

Die Initiative „Losheim hilft“ organisiert mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, regionaler Hilfsdienste und der Ortsvorsteher der Losheimer Ortsteile einen Hilfstransport in die Ukraine. Damit wollen die Beteiligten eigenen Angaben zufolge den Menschen vor Ort helfen und dies in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst Saarlouis umsetzen, dessen Mitglieder bereits seit vielen Jahren enge Kontakte in das Land haben und über umfangreiche Erfahrungen in der Organisation humanitärer Hilfe haben. Derzeit ist geplant, dass der Hilfstransport am Osterwochenende vom 15. bis 17. April losfährt. Um dies vorzubereiten, lädt die Initiative „Losheim hilft“ alle, die sich bereits als Helferinnen oder Helfer für die Fahrt gemeldet haben, für ein Treffen in der Karwoche ein. Wer ebenfalls Interesse hat, sich als Fahrer beim Hilfstransport zu beteiligen, kann sich bei den Organisatoren über die Adresse losheimhilft@losheim.de melden.

Damit der Hilfstransport über eine Vielzahl an Hilfsgütern verfügt, hat die Initiative „Losheim hilft“, wie sie weiter mitteilt, in Kooperation mit den Ortsvorstehern und weiteren engagierten Aktiven aller zwölf Ortsteile Sammelstellen im jeweiligen Ortsteil eingerichtet. Den genauen Ort der Sammelstelle und die jeweiligen Termine für die Sammlung kann man der nachfolgenden Übersicht entnehmen. Eine Hauptsammelstelle befindet sich zudem im Maschinenschuppen in Mitlosheim. Wer einen aktiven Beitrag zur Ukraine-Hilfe leisten möchte, kann Sachspenden an den genannten Terminen zu einer der Sammelstellen bringen. Gesammelt werden: Haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven, usw.), Hygieneartikel, Windeln, Verbandsmaterial, notfallmedizinisches Material, Desinfektionsmittel, Masken, Medikamente, Feldbetten, Schlafsäcke und Decken, Taschenlampen, Batterien und Powerbanks

Sammelstellen sind in: Bachem (Pfarrheim): Freitag, 8. April, 18 bis 20 Uhr, Bergen (Feuerwehr): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, Britten (Pfarrheim): Samstag, 9. April, 12 bis 15 Uhr, Hausbach (Bürgerhaus): Freitag, 8. April, 18 bis 19 Uhr, und Samstag, 9 April, 14 bis 17 Uhr, Losheim (Foyer im Saalbau): Samstag, 9. April, 14 bis 17 Uhr, Mitlosheim (Maschinenschuppen): Samstag, 9. April, 17 bis 18 Uhr, Niederlosheim (Feuerwehrgerätehaus/ Marktplatz): Samstag, 9. April, 12 bis 17 Uhr, Rimlingen (Garage Familie Laux, Im Allgäu 7a): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, Rissenthal (Dorfgemeinschaftshaus): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, Scheiden (Feuerwehr): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, -Wahlen (Pfarrhaus): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, Waldhölzbach (Bürgerhaus/ Feuerwehr): Samstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr.

Außerdem werden derzeit noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht, die an den Sammelstellen beim Packen der Hilfsgüter und Sachspenden helfen möchten. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen wichtigen Baustein der Hilfsaktion, weshalb sich die Initiative über tatkräftige Unterstützung in allen Ortsteilen sehr freuen würde. Wer Interesse an der Mitarbeit beim Verpacken hat, kann sich im jeweiligen Ortsteil bei den Verantwortlichen melden. Wer an der Hauptsammelstelle in Mitlosheim helfen möchte, kann sich bei der Initiative über ukrainehilfe@losheim.de melden.

Man kann die Arbeit der Initiative auch durch Spenden unterstützen. Dazu gibt es ein Konto bei der Sparkasse.

Spendenkonto bei der Sparkasse Merzig-Wadern: Empfänger/Kontoinhaber: Losheim hilft e.V., IBAN: DE 33 5935 1040 0000 2448 63, Stichwort: Ukrainehilfe