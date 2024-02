Fösend in Britten Britter Narrhalla platzte aus allen Nähten

„Hirtzen, Britter Hirtzen, feiern Fösend un sänn sau gudd droff“: Seinem Vereinslied machte der KK Hirtz am Samstag alle Ehre. Die Akteure des Karneval und Kulturvereins verwandelten mit ihrer Kappensitzung die „Britter Hall“ in eine prächtige Narrhalla, die aus allen Nähten platzte. Gefüllt mit Büttenreden, Tänzen, Sketchen und Gesangseinlagen lieferten die Akteure ein stimmungsvolles Programm, das das Publikum bis in die Morgenstunden begeisterte.