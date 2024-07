Mittlere Reife und Hauptschulabschluss 2024 Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim: Für sie alle beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt

Auch in diesem Jahr verlassen wieder viele Schülerinnen und Schüler die Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim am See. Folgende Schüler haben im Schuljahr 2023/24 erfolgreich den mittleren Bildungsabschluss absolviert: Hanan Al Zaaoki, Rappweiler-Zwalbach; Arda Alim Alagoz, Losheim; Aya Albalkhi, Brotdorf; Maja Anton, Hausbach; Viktoria Apostel, Losheim; Norina Argento, Rimlingen; Berfin Arslan, Rappweiler-Zwalbach; Jiyan Arslan, Rappweiler-Zwalbach; Nalin Arslan, Rappweiler-Zwalbach; Elea Lucie Davina Barra, Rimlingen; Jolie-Michelle Bour, Oppen; Louisa Brausch, Losheim; Celina Breunig, Honzrath; Melina Maria Britz, Silwingen; Elmedina Qerime Buza, Losheim; Martyna Celejewska, Bachem; Pascal Demmer, Steinberg; Madeleine Dewes, Steinberg; Michelle Dillschneider, Mechern; Anna Dinkelaker, Losheim; Elisha Manfred Paul Döbrich, Reimsbach; Fadi Dughman, Losheim; Valentina Angela Fellhauer, Losheim; Jasmin Ferber, Losheim; Leonardo Carmine Ferraro, Wahlen; Shelby Eleanor Finke, Losheim; Gezim Hajdari, Losheim; Kirill Hauf, Britten; Paul Haupenthal, Brotdorf; Nevio Josef Xaver Heinz, Brotdorf; Constantin Leonidas Hewer, Dagstuhl; Harpreet Kaur, Mitlosheim; Lea Kessler, Losheim; Adrian Kislo, Wahlen; Sara Marie Klement, Erbringen; Robert Kleser, Niederlosheim; Jeremy Jakob Leineweber, Britten; Ben Yannick Lenz, Merzig; Helen Inge-Marie Lorig, Losheim; Lena Losch, Weiskirchen; Eduard-Mihai-George Luta, Britten; Goudy Mansur, Rappweiler-Zwalbach; Yannis Mantelers, Merzig; Andreas Meier, Losheim; Luna Meyer, Losheim; Maren Mohm, Losheim; Simon Matthias Mollemeyer, Merchingen; Kimberley Nadine Müller, Bergen; Lynn Nafziger, Erbringen; Zoé Joline Neusius, Honzrath; Marie-Claire Nowak, Mitlosheim; Salvatore Palermo, Reimsbach; Michelle Reinert, Scheiden; Emely Reuter, Losheim; Victoria Natascha Felicitas Schäfer, Bachem; Lisa-Maria Schäfer, Losheim; Samson Jonathan Schäfer, Lockweiler; Philomena Schmitt, Mitlosheim; Jakob Josef Schmittberger, Rimlingen; Kaan Sert, Merzig; Alexa Rani Maria Thielen, Losheim; Maurice Didier Weyres, Losheim; Seve Yalak, Losheim;