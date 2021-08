Neuer Anlauf für Jubiläumskonzert : Pur spielt nächstes Jahr im Strandbad

Losheim Fans von „Lena“, „Abenteuerland“ und Co. können sich freuen. Pur hat ihre 2020 abgesagte Geburtstagstour aufs kommende Jahr verschoben und feiert mit den Fans im Saarland.

Pur kommt nächstes Jahr ins Strandbad nach Losheim. Eigentlich wollte die Band PUR im vergangenen Jahr ihr vierzigjähriges Bandjubiläum zusammen mit ihren Fans feiern. Dann kam leider die Corona-Pandemie dazwischen. Jetzt spielt PUR im nächsten Jahr eine Mega-Show in der Veltins-Arena auf Schalke sowie vier ausgewählte Open Airs.Im Rahmen dieser Pur-Open-Airs 2022 spielt die deutsche Pop-Band am Freitag, 26. August 2022, ab 18 Uhr im Strandbad am See.